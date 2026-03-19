Российские БПЛА обеспечили "проходы" в системе РЭБ ВСУ в Орехове - РИА Новости, 19.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:21 19.03.2026 (обновлено: 03:22 19.03.2026)
Российские БПЛА обеспечили "проходы" в системе РЭБ ВСУ в Орехове
Российские БПЛА обеспечили "проходы" в системе РЭБ ВСУ в Орехове - РИА Новости, 19.03.2026
Российские БПЛА обеспечили "проходы" в системе РЭБ ВСУ в Орехове
Подразделения беспилотных систем 42-й Гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России обеспечили "проходы" в системе РЭБ украинских боевиков для... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T03:21:00+03:00
2026-03-19T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
РИА Новости
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские БПЛА обеспечили "проходы" в системе РЭБ ВСУ в Орехове

РИА Новости: расчеты FPV сделали проходы в системе РЭБ ВСУ у Орехова

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 42-й Гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России обеспечили "проходы" в системе РЭБ украинских боевиков для своих ударных БПЛА на окраинах города Орехов в Запорожской области и успешно поражают полевые склады с боекомплектом, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Немец".
Ранее РИА Новости сообщали, что расчеты FPV 42-й Гвардейской дивизии нарушили логистику ВСУ в районе Орехова, что затруднило ротацию и подвоз боеприпасов на линию боевого соприкосновения и вызвало нехватку личного состава и огневых средств на передовых позициях противника.
"По средствам воздушной разведки на позициях ВСУ у Орехова была обнаружена линия средств РЭБ, что мешало действовать нашим расчетам FPV. После обнаружения было принято решение ликвидировать ключевые звенья в системе. Благодаря высокому уровню мастерства наших операторов средства РЭБ были уничтожены, сделаны проходы для наших "птичек". Результат не заставил себя ждать. Практически сразу приступили к уничтожению пунктов боепитания и полевых складов с боекомплектом. Продолжаем наносить поражение", - сказал "Немец".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
