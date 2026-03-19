Российские БПЛА обеспечили "проходы" в системе РЭБ ВСУ в Орехове
2026-03-19T03:21:00+03:00
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 42-й Гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России обеспечили "проходы" в системе РЭБ украинских боевиков для своих ударных БПЛА на окраинах города Орехов в Запорожской области и успешно поражают полевые склады с боекомплектом, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Немец".
Ранее РИА Новости сообщали, что расчеты FPV 42-й Гвардейской дивизии нарушили логистику ВСУ
в районе Орехова, что затруднило ротацию и подвоз боеприпасов на линию боевого соприкосновения и вызвало нехватку личного состава и огневых средств на передовых позициях противника.
"По средствам воздушной разведки на позициях ВСУ у Орехова была обнаружена линия средств РЭБ, что мешало действовать нашим расчетам FPV. После обнаружения было принято решение ликвидировать ключевые звенья в системе. Благодаря высокому уровню мастерства наших операторов средства РЭБ были уничтожены, сделаны проходы для наших "птичек". Результат не заставил себя ждать. Практически сразу приступили к уничтожению пунктов боепитания и полевых складов с боекомплектом. Продолжаем наносить поражение", - сказал "Немец".