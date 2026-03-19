Российские саперы в зоне СВО изучают украинские мины "Маркер"

БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Российские саперы в зоне спецоперации изучают украинские мины "Маркер", содержащие взрывчатое вещество американского производства С-4, рассказал РИА Новости сапер 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Локи".

"Изделие не наше — производит его неприятель. Содержит в себе взрывчатое вещество американского производства С-4. Называется "Маркер", — сообщил военнослужащий.

По словам "Локи", такие мины привозят с линии боевого соприкосновения, где их находят неразорвавшимися из-за брака. После этого сапёры изучают боеприпасы и проводят обучение личного состава для устранения минобоязни. При разминировании уничтожают такие устройства дистанционно с дронов, добавил сапёр.