Российские саперы в зоне СВО изучают украинские мины "Маркер"
Российские саперы в зоне спецоперации изучают украинские мины "Маркер", содержащие взрывчатое вещество американского производства С-4, рассказал РИА Новости...
https://ria.ru/20260311/vsu-2079846242.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости: мина ВСУ "Маркер" содержит американскую взрывчатку C-4
БЕЛГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Российские саперы в зоне спецоперации изучают украинские мины "Маркер", содержащие взрывчатое вещество американского производства С-4, рассказал РИА Новости сапер 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Локи".
"Изделие не наше — производит его неприятель. Содержит в себе взрывчатое вещество американского производства С-4. Называется "Маркер", — сообщил военнослужащий.
По словам "Локи", такие мины привозят с линии боевого соприкосновения, где их находят неразорвавшимися из-за брака. После этого сапёры изучают боеприпасы и проводят обучение личного состава для устранения минобоязни. При разминировании уничтожают такие устройства дистанционно с дронов, добавил сапёр.
"Уничтожаются они обычно дистанционно сбросами с коптеров. Не подходим к боеприпасу, дабы избежать минно-взрывных травм", — сказал он.