ФБР заинтересовалась Джо Кентом, выступившим против атаки на Иран

"По словам трех источников, Джо Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке секретной информации. Мне сообщили, что расследование началось еще до его ухода", — написала она в соцсети Х .

При этом Кент добавил, что Тель-Авив, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости начать кампанию, использовал ложные данные. Он отдельно отметил, что именно Израиль мог предоставить американским военным координаты для удара по школе для девочек на юге Ирана.

Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.