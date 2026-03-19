Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 19.03.2026 (обновлено: 09:52 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/smi-2081608852.html
ФБР заинтересовалась Джо Кентом, выступившим против атаки на Иран
Экс-главу контртеррористического центра США Джо Кента обвинили в утечке закрытых данных, заявила журналист издания Semafor Шелби Талкотт. РИА Новости, 19.03.2026
в мире
сша
иран
фбр
военная операция сша и израиля против ирана
такер карлсон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260595_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1248aac2630435aa987f84e24ba27d21.jpg
https://ria.ru/20260319/izrail-2081601874.html
https://ria.ru/20260315/ssha-2080748226.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2353fea93cfd193d969893e1af25bd8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Jenny KaneДжо Кент
Джо Кент - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Jenny Kane
Джо Кент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Экс-главу контртеррористического центра США Джо Кента обвинили в утечке закрытых данных, заявила журналист издания Semafor Шелби Талкотт.
"По словам трех источников, Джо Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке секретной информации. Мне сообщили, что расследование началось еще до его ухода", — написала она в соцсети Х.

Во вторник Кент объявил, что покидает свой пост, так как не согласен с операцией против Ирана. Информация о расследовании появилась на фоне его интервью журналисту Такеру Карлсону. В нем экс-чиновник рассказал, что у США и Израиля разные цели в войне и разное понимание того, как долго они готовы ее вести.
При этом Кент добавил, что Тель-Авив, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости начать кампанию, использовал ложные данные. Он отдельно отметил, что именно Израиль мог предоставить американским военным координаты для удара по школе для девочек на юге Ирана.
Как пишет Wall Street Journal, публичная отставка Кента застала Белый дом врасплох. Комментируя ситуацию, президент Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть в своей администрации людей, которые не считают Иран угрозой.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреСШАИранФБРВоенная операция США и Израиля против ИранаТакер КарлсонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала