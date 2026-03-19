ФБР заинтересовалась Джо Кентом, выступившим против атаки на Иран

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Экс-главу контртеррористического центра США Джо Кента обвинили в утечке закрытых данных, заявила журналист издания Semafor Шелби Талкотт.
"По словам трех источников, Джо Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке секретной информации. Мне сообщили, что расследование началось еще до его ухода", — написала она в соцсети Х.
Во вторник Кент объявил, что покидает свой пост, так как не согласен с операцией против Ирана. Информация о расследовании появилась на фоне его интервью журналисту Такеру Карлсону. В нем экс-чиновник рассказал, что у США и Израиля разные цели в войне и разное понимание того, как долго они готовы ее вести.
При этом Кент добавил, что Тель-Авив, пытаясь убедить Вашингтон в необходимости начать кампанию, использовал ложные данные. Он отдельно отметил, что именно Израиль мог предоставить американским военным координаты для удара по школе для девочек на юге Ирана.
СМИ: между Вэнсом и Рубио произошел раскол
15 марта, 07:11
Как пишет Wall Street Journal, публичная отставка Кента застала Белый дом врасплох. Комментируя ситуацию, президент Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть в своей администрации людей, которые не считают Иран угрозой.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Вчера, 08:00