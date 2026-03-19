ВС России атаковали туннель, по которому ВСУ получали снабжение в Славянске

ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили туннель в Харьковской области, по которому ВСУ получали снабжение в Славянске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, теперь логистика противника, связанная с подвозом боеприпасов и личного состава, будет проходить по второстепенным дорогам, часть из которых грунтовые.