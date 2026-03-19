В Москве собака укусила малолетнего ребенка

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Собака, находившаяся без хозяина, укусила малолетнего ребенка в Москве, возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 19 марта 2026 года на улице Суздальской в городе Москве собака, находившаяся без хозяина, укусила малолетнего ребенка... По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Мах.
Пострадавший 2021 года рождения доставлен в медицинское учреждение, уточнили в ГСУ СК по городу.
Следователи проводят осмотр места происшествия и записей с камер видеонаблюдения, а также проводят допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.