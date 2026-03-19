Омичу грозит 20 лет колонии за совращение двоюродных сестер десяти и 12 лет

ОМСК, 19 мар - РИА Новости. Жителю Омска грозит до 20 лет колонии за совращение двух двоюродных сестер 10 и 12 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Как выяснили следователи, 48-летний мужчина несколько лет вел интимную переписку с двумя двоюродными сестрами. Он знал, что они несовершеннолетние, но встречался с ними и совершал различные действия сексуального характера. О преступлении стало известно матери одной из девочек. Женщина обратилась в полицию, после чего мужчина сразу был задержан

"Жителя Омска обвинили в изготовлении порнографических материалов и насильственных действиях сексуального характера над двумя двоюродными сестрами 10 и 12 лет. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Уголовным кодексом российской Федерации за совершение данных преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ведомства.