В Подмосковье раскрыли крупную коррупционную схему в газовой отрасли

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Подмосковье в деле о коррупции в газовой отрасли фигурируют 15 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

Их обвиняют в получении и даче взяток, а также в посредничестве в таких преступлениях.

По данным следствия, с марта 2023 года по июль 2025-го глава управления развития сетей "Мособлгаза" вместе с подчиненной — ведущим инженером — получили от коммерческих организаций взятки на сумму более девяти миллионов рублей. Они сделали это в обмен на выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения и увеличения объемов потребления.