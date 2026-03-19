У готовивших теракт в Херсонской области изъяли иностранные взрывчатки

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У задержанных, готовивших в интересах Киева теракт в Херсонской области, изъяты иностранные взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, заявили РИА Новости в СК РФ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий у фигурантов обнаружены и изъяты специальные средства связи, взрывчатые вещества иностранного производства, 8 автоматов Калашникова, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.