Украина не получит денег, пока не будет запущена "Дружба", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 19 мар - РИА Новости. Украина требует у ЕС еще 5,5 миллиардов евро на подготовку к следующей зиме, но Венгрия против, пока не будет запущена "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.