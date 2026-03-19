"Т-Технологии" ждут эффект от синергии с "Авто.ру" более чем в 45 млрд руб
2026-03-19T17:44:00+03:00
Близнюк: синергия "Т-Технологии" с "Авто.ру" усилит бизнес группы
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Т-Технологии" ожидают, что эффект от синергии с "Авто.ру" через три года превысит 45 миллиардов рублей, а в более долгосрочной перспективе усилит бизнес всей группы, заявил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк в ходе конференц-звонка с инвесторами.
"Т-Технологии" 18 марта сообщили о приобретении портала "Авто.ру" у "Яндекса" за 35 миллиардов рублей. Закрытие сделки ожидается во втором квартале.
"Мы уверены, что "Авто.ру" с их клиентской лояльной базой в более 30 миллионов человек усилят наши финансовые и нефинансовые сервисы вокруг сегмента автолюбителей. Мы ожидаем, что синергия через 3 года будет более 45 миллиардов рублей, и это должно с лихвой окупить те инвестиции, которые мы сделали", - сказал Близнюк.
Более того, по словам президента группы, эта оценка эффекта от синергии может быть консервативной. Близнюк рассчитывает, что цифра может измеряться "сотнями миллиардов рублей".
"Приобретение "Авто.ру" - это важный этап для нас как для команды. Мы серьезно усилим наш бизнес платформенной экономикой, которая повышает лояльность клиентов и притягивает нашу экосистему. Это даст эффект по всем нашим другим бизнес-линиям", - пояснил он.
Как сообщали в среду "Т-Технологии", сотрудники и бренд "Авто.ру" станут частью группы, при этом продолжат самостоятельное развитие в рамках ее общей стратегии, направленной на ускорение технологической трансформации автомобильного рынка в масштабах страны.
"Мы уверены, что интеграция "Авто.ру" в этой части нам поможет. И беты могут разные, не только в финансовых сферах и не только в автомобильных сферах, но может быть, и в других сферах и даже в других странах. Но это мы заглядываем в далекое-далекое будущее", - добавил Близнюк.