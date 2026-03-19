СМИ: Орбан "разминал ноги" во время выступления Зеленского на саммите ЕС

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан, выступающий против предоставления Украине кредита Евросоюза, отсутствовал за переговорным столом на саммите ЕС во время онлайн-выступления Владимира Зеленского, политик предпочел "размять ноги", пишет издание Euractiv со ссылкой на два источника.
Согласно трансляции с саммита, опубликованной на портале Еврокомиссии, Орбан отсутствовал за столом лидеров ЕС, когда Зеленский выступал с обращением по видеосвязи.
"Два источника подтвердили, что Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока ... (Зеленский - ред.) говорил", - говорится в материале издания.
Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что отчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло апогея, правительства стран-членов блока начали занимать более конфронтационную позицию к Будапешту, начались разговоры по поводу привлечения венгерского премьера Виктора Орбана к ответственности в европейском суде.
17 марта, 17:53