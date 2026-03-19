СМИ: Орбан "разминал ноги" во время выступления Зеленского на саммите ЕС

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан, выступающий против предоставления Украине кредита Евросоюза, отсутствовал за переговорным столом на саммите ЕС во время онлайн-выступления Владимира Зеленского, политик предпочел "размять ноги", пишет издание Euractiv со ссылкой на два источника.