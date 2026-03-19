02:40 19.03.2026 (обновлено: 11:39 19.03.2026)
В Госдуме предупредили о штрафах за самовольную установку радиаторов
Радиатор в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Гражданам РФ грозит штраф до 1500 рублей за самовольное установление радиаторов в квартирах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С точки зрения законодательства, за самовольные действия может наступать административная ответственность. Как правило, применяется статья 7.21 КоАП РФ, и штраф для граждан составляет от 1000 до 1500 рублей. Однако ключевая задача этих норм - не наказание, а предотвращение ситуаций, которые могут привести к авариям и нарушению прав других жильцов", - сказал Якубовский.
Парламентарий указал, что самовольная замена или установка радиаторов в квартире - это не просто вопрос комфорта, а вмешательство в общедомовую систему отопления, поэтому действующие ограничения в этой сфере направлены прежде всего на защиту самих жителей - их безопасности и стабильной работы отопления во всем доме.
"Даже если на радиаторе установлена отсекающая арматура, это не означает, что можно свободно менять параметры системы. Такие решения, как увеличение количества секций или перенос радиаторов, могут повлиять на работу всего стояка и привести к тому, что в одних квартирах станет жарко, а в других - холодно. Поэтому любые работы с радиаторами лучше проводить с учетом технических требований и, при необходимости, с согласованием с управляющей организацией. Это позволяет избежать рисков и сохранить комфортную и безопасную среду для всех жителей дома", - заключил он.
