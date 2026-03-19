В Люберцах могут отказаться от электросамокатов из-за жалоб жителей

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Администрация Люберец примет дополнительные меры в отношении сервисов аренды электросамокатов из-за жалоб жителей на неправильную езду и парковку пользователей транспорта, сообщил РИА Новости глава городского округа Владимир Волков.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в подмосковных Люберцах хотят запретить электросамокаты.

"Обеспечение безопасности жителей - наш безусловный приоритет и в настоящий момент ведется работа над выработкой дополнительных мер реагирования", - сказал Волков

Глава Люберец отметил, что в прошлом сезоне в Люберцах фиксировались нарушения парковки электросамокатов: их бросали на газонах, в проездах жилых дворов и на пешеходных зонах. По словам Волкова, это создавало угрозу для жизни и здоровья жителей.

"На постоянной основе фиксировали отсутствие оперативного реагирования со стороны кикшеринговых компаний. Заявленные ими системы контроля не работали, а уборка транспорта из мест, где парковка запрещена, производилась с задержками или не производилась совсем. Количество официальных жалоб от жителей перевалило за сотни", - отметил Волков.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин отмечал, что в 2025 году число поездок на арендованных электросамокатах в регионе выросло на треть по сравнению с 2024 годом и превысило более 29,7 миллиона.