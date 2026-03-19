Венгрия и Словакия заблокировали выделение ЕС кредита Киеву

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Евросоюз не смог согласовать кредит Украине на 90 миллиардов евро, следует из документа по итогам саммита ЕС.
Заявление поддержали 25 стран из 27, против высказались Венгрия и Словакия. Для принятия решения требовалось одобрение всех участников объединения. При этом Евросоюз все еще рассчитывает согласовать его в будущем.
Встреча европейских лидеров проходит в Брюсселе, она продлится до 20 марта. До начала саммита венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы Украина не получила кредит, пока не запустит транзит российской нефти по "Дружбе".
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по этому трубопроводу, ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что ЕС и Украина подготовили план энергоблокады Венгрии с целью смены власти в стране. Будапешт обвиняет Киев во вмешательстве в парламентские выборы, запланированные на апрель.