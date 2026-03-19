Заседание Центробанка стабилизирует курс рубля, считает аналитик - РИА Новости, 19.03.2026
13:27 19.03.2026
Заседание Центробанка стабилизирует курс рубля, считает аналитик
Спекулянты разогнали курсы инвалют к рублю на многомесячные максимумы перед коррекцией вниз или как минимум - стабилизацией рынка после стремительного... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T13:27:00+03:00
экономика
россия
сергей суверов
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_5eb4b0c583aad5220f59dea984f48cd1.jpg
https://ria.ru/20260318/kurs-2081338795.html
https://ria.ru/20260314/dollar-2080598292.html
https://ria.ru/20260311/zoloto-2079941491.html
экономика, россия, сергей суверов, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Сергей Суверов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Заседание Центробанка стабилизирует курс рубля, считает аналитик

Аналитик Суверов: заседание Центробанка в пятницу стабилизирует курс рубля

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Спекулянты разогнали курсы инвалют к рублю на многомесячные максимумы перед коррекцией вниз или как минимум - стабилизацией рынка после стремительного ослабления рубля предыдущих почти двух недель, а стабилизировать курс может заседание Центробанка в эту пятницу, прокомментировал РИА Новости инвестстратег "УК Арикапитал" Сергей Суверов.
Курс юаня на Московской бирже относительно уровня закрытия 9 марта подскочил к четвергу уже на 12,2%, до 12,65 рубля – максимума с февраля 2025 года, за четверг рост на пике доходил до 3,8%, что много для валютного рынка. Внебиржевой курс доллара подскочил выше 87 рублей, евро – 100 рублей.
Доллары - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Россиянам рассказали, когда доллар подорожает до 90 рублей
18 марта, 05:06
Однако после такого всплеска курс юаня откатился вниз уже на 30 копеек до 12,35 рубля. Внебиржевые курсы основных мировых резервных валют тоже ушли вниз от многомесячных максимумов.
Скачок волатильности не особо радует ЦБ РФ, тем более перед завтрашним решением регулятора относительно дальнейшей величины ключевой ставки, считает Суверов. ЦБ может дать сигнал для погашения волатильности в виде решения о самой ставке или, что более вероятно – в виде комментария, не исключает он.
Что же касается последних резких курсовых колебаний, то такой всплеск характерен для последней атаки спекулянтов перед фазой коррекции-стабилизации рынка, продолжил он. "Высоковероятна фиксация прибыли и продажа валюты игроками, получившими за 10 дней более 10% рублевого дохода", - говорит эксперт.
Табло с символикой доллара на обменном пункте - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Аналитик объяснил, почему рубль резко ослабел к доллару
14 марта, 02:10
Относительно же первопричин такого ослабления рубля - ими стало решение Минфина РФ приостановить в марте продажу валюты в рамках бюджетного правила и анонсированное им снижение цены отсечения в правиле. Это обусловит на перспективу покупку на рынке валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ), что негативно для рубля, поясняет Суверов.
"Впрочем, текущий уровень ослабления рубля уже может быть достаточным для целей стабилизации бюджета и комфортным для всех экономических субъектов", - добавляет он.
Ослаблению рубля в последние дни способствовали также подскочившие к четвергу выше 40% годовых процентные ставки по юаням, превысившие рублевые - при дефиците валютной ликвидности, однако её приток должен увеличиться из-за роста цен на нефть во второй декаде марта. И хотя это произойдёт не сразу, однако может стать причиной для среднесрочной стабилизации курса рубля, резюмировал Суверов.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов
11 марта, 13:20
 
ЭкономикаРоссияСергей СуверовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
