Корреспондент RT Суини прокомментировал атаку Израиля

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Корреспондент RT Стив Суини, комментируя израильскую атаку на журналистов RT в Ливане, заявил, что речь идет о точечном ударе, военные Израиля никоим образом их не предупредили заранее.

"Это была намеренная атака, в этом нет сомнений. Мост был уже уничтожен, предупреждения не было... Это был точечный удар, фактически призванный нас убить", - отметил он в интервью журналисту RT Рику Санчесу.