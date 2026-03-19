Рейтинг@Mail.ru
Ракету, упавшую около журналистов RT в Ливане, запустили с истребителя
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/rt-2081803089.html
Ракету, упавшую около журналистов RT в Ливане, запустили с истребителя
Ракета, ударившая рядом с журналистами RT в Ливане, была запущена по мосту с истребителя, сообщили в RT. РИА Новости, 19.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081699995_2:0:1399:786_1920x0_80_0_0_620890bc9a3d47eeccbf944d5d60b719.jpg
https://ria.ru/20260319/zakharova-2081802967.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081699995_176:0:1224:786_1920x0_80_0_0_2fc6ab99ed80a11f87f26869f7f33681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ракету, упавшую около журналистов RT в Ливане, запустили с истребителя

RT: ракета, упавшая около журналистов RT в Ливане, была запущена с истребителя

© RT Момент удара израильской ракеты рядом с журналистами RT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ракета, ударившая рядом с журналистами RT в Ливане, была запущена по мосту с истребителя, сообщили в RT.
Ранее телеканал сообщил, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана. Телеканал в своем Telegram-канале "RT на русском" опубликовал кадры обломков ракеты, которая ударила рядом с журналистами.
"Она была запущена по мосту с истребителя", - говорится в сообщении под опубликованным видео.
Cтив Суини сообщал, что удар был целенаправленным. Съемочная группа RT была в опознавательных жилетах с надписью "Пресса". После атаки журналистов направили в госпиталь, где Стиву Суини извлекли осколок из руки. Али Рида отмечал, что сейчас они "в порядке".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Атака Израиля на журналистов RT была целенаправленной, заявила Захарова
Вчера, 19:54
 
В миреЛиванВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала