https://ria.ru/20260319/rostov-2081746871.html
В Ростовской области ограничили перемещение молока и скота
Ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья ввели в Ростовской области из-за вспышек инфекционных болезней в РФ,... РИА Новости, 19.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026527674_0:277:2665:1776_1920x0_80_0_0_53298bd90bf9b7116ff956b93029ef9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026527674_112:0:2480:1776_1920x0_80_0_0_87213eedf15d362dca7cf183d70df4f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья ввели в Ростовской области из-за вспышек инфекционных болезней в РФ, сообщает Минсельхозпрод Ростовской области.
"В связи с напряженной эпизоотической обстановкой в Российской Федерации по инфекционным заболеваниям животных в Ростовской области
введены ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья с территории региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для подтверждения эпизоотического благополучия региона и снятия ограничений по вывозу проводятся исследования в хозяйствах. "Для недопущения возникновения особо опасных инфекционных заболеваний необходимо произвести учет всего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности для проведения последующих исследований и вакцинации", - сказано в сообщении.
На сегодняшний день производственные мощности перерабатывающих предприятий Ростовской области продолжают принимать весь объем произведенного молока внутри региона, добавили в министерстве.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В регионе введен режим ЧС.