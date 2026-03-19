В Ростовской области ограничили перемещение молока и скота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья ввели в Ростовской области из-за вспышек инфекционных болезней в РФ, сообщает Минсельхозпрод Ростовской области.

"В связи с напряженной эпизоотической обстановкой в Российской Федерации по инфекционным заболеваниям животных в Ростовской области введены ограничения по перемещению молока, продукции животного происхождения и живого поголовья с территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подтверждения эпизоотического благополучия региона и снятия ограничений по вывозу проводятся исследования в хозяйствах. "Для недопущения возникновения особо опасных инфекционных заболеваний необходимо произвести учет всего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности для проведения последующих исследований и вакцинации", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день производственные мощности перерабатывающих предприятий Ростовской области продолжают принимать весь объем произведенного молока внутри региона, добавили в министерстве.