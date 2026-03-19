Сестра рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Туристка Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде, открыла глаза, но пока не пришла в сознание окончательно, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.

Панова впала в кому в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости. Причина — заражение крови. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе. Сейчас Екатерина находится в госпитале Чонбури. Девушка не может дышать без ИВЛ. Живет в Крыму, но сама родом из Красноярского края, является инвалидом первой группы.

« "Катя пробыла в коме больше недели. Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла", — сказала сестра.

По ее словам, у Екатерины уже появляются рефлексы: зевает, пытается кашлять и даже чихать.