10:28 19.03.2026 (обновлено: 14:34 19.03.2026)
Сестра рассказала о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Туристка Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде, открыла глаза, но пока не пришла в сознание окончательно, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова. РИА Новости, 19.03.2026
Коридор в больнице. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Туристка Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде, открыла глаза, но пока не пришла в сознание окончательно, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.
Панова впала в кому в Таиланде после операции по удалению зуба мудрости. Причина — заражение крови. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе. Сейчас Екатерина находится в госпитале Чонбури. Девушка не может дышать без ИВЛ. Живет в Крыму, но сама родом из Красноярского края, является инвалидом первой группы.
"Катя пробыла в коме больше недели. Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла", — сказала сестра.

По ее словам, у Екатерины уже появляются рефлексы: зевает, пытается кашлять и даже чихать.
"Функции организма постепенно восстанавливаются. Но пока Катя еще не может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких", — подчеркнула сестра.
