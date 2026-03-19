МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Россия продолжит усилия по укреплению космической безопасности ради всего человечества на фоне стремления США к силовому господству в космосе, сообщили в МИД РФ.

"Мы продолжим конструктивные усилия по укреплению космической безопасности в интересах всего человечества", - подчеркнули в МИД РФ.

По оценке министерства, в нынешних условиях особенно важны инициативы по предотвращению гонки вооружений в космосе. Основой для выработки международного соглашения по этому вопросу выступает российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, добавили в МИД.