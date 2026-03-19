В России почти тысячу служащих уволили в 2025 году из-за утраты доверия

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Почти тысяча служащих уволены в связи с утратой доверия в 2025 году в России, что на треть больше, чем годом ранее, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.