В России в три раза выросло число мигрантов, причастных к терроризму

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число иностранцев, в том числе нелегальных мигрантов, причастных к террористическим преступлениям увеличилось в три раза в 2025 году в России, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.