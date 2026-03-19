В России запретили доступ к 62 тысячам опасных сайтов в 2025 году

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Доступ к 62 тысячам сайтов с опасным контентом был запрещен в 2025 году по требованиям прокуроров, признана нежелательной деятельность 112 иностранных организаций, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.