Россия предупреждала о последствиях ситуации вокруг Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 19.03.2026
12:42 19.03.2026 (обновлено: 13:12 19.03.2026)
Россия предупреждала о последствиях ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Россия предупреждала о последствиях ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Песков: Россия предупреждала о дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия давно предупреждала, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки во всем регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы помните, еще достаточно долгое время тому назад мы на самых различных уровнях, в том числе и президент (РФ Владимир) Путин, говорили о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль воспринимает взлет нефтяных котировок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Рост цен на нефть вследствие этого увеличивает расходы на транспортировку товаров в Турцию, что может усилить инфляционное давление, заявил ранее РИА Новости источник в правительстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Песков прокомментировал сравнение Стармера с Черчиллем, сделанное Трампом
18 марта, 13:05
 
В миреРоссияИранБлижний ВостокДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
