Росавиация продлила приостановку рейсов через Израиль и Иран

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Росавиация продлила рекомендацию по приостановке полетов российских перевозчиков в Иран и Израиль, сообщили в ведомстве.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Некоторые страны региона на фоне этого закрыли свое воздушное пространство.