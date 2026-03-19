12:30 19.03.2026
Открыт прием заявок на XXVII рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" позволяет определить наиболее профессиональных управленцев страны, уверен президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
Зеленин выступил в четверг на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", посвященной старту приема заявок на участие в очередном, XXVII рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров".
"Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" вновь дает уникальную возможность не только увидеть и оценить достижения лучших управленцев страны, но и вдохновиться их примерами. Это шанс для каждого руководителя осознать свою значимость и определить новые горизонты для развития своих команд и компаний", — отметил Зеленин, его слова привели в Ассоциации менеджеров.
Ассоциация менеджеров выступает организатором рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", ежегодно выявляющего управленцев-лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. За 27 лет его лауреатами стали более 18 тысяч человек.
Официальный классификатор рейтинга включает 19 функциональных и более 20 отраслевых направлений. В этом году впервые будет представлено функциональное направление – "Операционный директор". Прием заявок продлится до 29 мая.
Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших". В ходе экспертного голосования кандидаты будут оценивать успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Лауреатов выберет деловое сообщество.
На пресс-конференции руководители крупнейших компаний, выделили основные вызовы для российского бизнеса в текущем году, обсудили изменения в ключевых отраслях экономики, а также представили стратегии адаптации предприятий к новым условиям. Особое внимание они уделили развитию критически важных навыков и компетенций управленцев, которые помогут сохранить конкурентоспособность и обеспечить устойчивость компаний.
"Основное требование года — это смена модели: от "выживания" к "созданию системы". Выиграют... те, кто использует давление рынка как повод выстроить новую архитектуру работы: интегрированную, прозрачную, быструю, построенную на партнерстве и хорошей экономике. Рейтинг "Топ-1000 менеджеров" фиксирует именно эту реальность: лучшие менеджеры — это те, кто умеет создавать ценность в условиях, в которых другие останавливаются. Именно такие менеджеры сегодня формируют российскую промышленность — и именно они дадут стране новую инфраструктуру", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Газстройпром" Николая Ткаченко.
Как подчеркнула заместитель генерального директора АО "МБ РУС" Наталья Королева, современный бизнесмен — это тот, кто научился изменяться непрерывно и системно, сделав адаптацию частью своей операционной модели.
"В современных условиях, в обстановке постоянной турбулентности, достижение результата перестало определяться строго выверенными методиками, установленными регламентами и последовательностью действий. Теперь оно оценивается по способности адаптироваться и быстро отвечать на новые вызовы", – полагает Королева.
Первый заместитель генерального директора "Группы Астра" Николай Прянишников выделил навыки, которые потребуются управленцам для сохранения устойчивости своих команд и компаний.
"Мы входим в эпоху управленцев нового типа. Преимущество получают команды, которые умеют работать на опережение: раньше других замечать новые требования среды, быстро принимать решения и последовательно перестраивать бизнес-процессы. Лидер будущего — технологический лидер: ИИ и кибербезопасность вышли за пределы узкой ИТ-повестки и напрямую влияют на устойчивость компаний. При этом основа эффективного управления остается прежней: сильная команда, системное мышление и дисциплина в управлении инвестициями и операционными затратами. Задача руководителя — объединить технологии, людей и темп изменений в единую стратегию развития", - резюмировал он.
Выбор лауреатов рейтинга традиционно будет проходить в несколько этапов – подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи, публикация результатов. Итоги XXVII рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" будут объявлены в сентябре.
 
