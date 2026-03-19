Школа экспорта РЭЦ наметила ключевые векторы развития до 2036 года - РИА Новости, 19.03.2026
12:06 19.03.2026
Школа экспорта РЭЦ наметила ключевые векторы развития до 2036 года
Школа экспорта РЭЦ наметила ключевые векторы развития до 2036 года - РИА Новости, 19.03.2026
Школа экспорта РЭЦ наметила ключевые векторы развития до 2036 года
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) наметила ключевые векторы развития до 2036 года - она включает расширение продуктового... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T12:06:00+03:00
2026-03-19T12:06:00+03:00
экономика, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Школа экспорта РЭЦ наметила ключевые векторы развития до 2036 года

Школы экспорта РЭЦ утвердила стратегию развития на ближайшие 10 лет

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) наметила ключевые векторы развития до 2036 года - она включает расширение продуктового ассортимента, взаимодействия с партнерами и исследовательской работы, сообщает РЭЦ.
"На заседании Наблюдательного совета Школы экспорта Российского экспортного центра была утверждена стратегия развития Школы на ближайшие 10 лет. Участники определили основные направления расширения продуктового ассортимента, взаимодействия с партнерами и исследовательской работы, а также обновлены миссия и видение организации", - отмечается в сообщении.
Главная цель Школы экспорта на грядущее десятилетие - развитие организации как ведущего центра компетенций по внешней торговле не только в России, но и на международном уровне. Для этого планируется углубленно развивать ключевые направления деятельности: участие школы в стратегических проектах как внутри Российского экспортного центра, так и инициативах общенационального масштаба; запуск новых уникальных продуктов, отвечающих актуальным потребностям бизнеса (программы, посвященные международному маркетингу, деловой коммуникации, использованию ИИ-решений в экспорте, а также услуги по подготовке компаний к международным выставкам).
Также предусмотрено развитие индивидуальных проектных программ для крупного бизнеса, позволяющих точечно и эффективно удовлетворить конкретные запросы компании; повышение качества кадров для ВЭД: разработка новых "молодежных" образовательных программ для школ и ВУЗов, утверждение и постоянное повышение профессиональных стандартов в международной торговле; развитие экспорта собственных услуг и выход на международный рынок.
"В 2026 году Школа экспорта РЭЦ отметит 10-летний юбилей. С нашего старта в 2016 году мы прошли большой путь в образовательной поддержке бизнеса и молодежи, помогли множеству российских компаний превратиться в международные, собрали сообщество - не побоюсь этого выражения - самых компетентных экспертов по международной торговле. На следующее десятилетие мы наметили себе масштабные и амбициозные цели, но, смотря на нашу команду, на наших партнёров по различным направлениям, я уверена - мы справимся", - подчеркивает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Школа экспорта РЭЦ за время своей работы поддержала более чем 55 000 российских компаний-экспортеров. На данный момент Школа предлагает более 45 продуктов для бизнеса, среди которых акселерационные программы, учебные пособия, программы онлайн-семинаров, дистанционные курсы и вебинары, а также принимает участие в разработке профильных программ высшего образования для российских университетов.
Узнать больше об образовательных возможностях в международной торговле можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
