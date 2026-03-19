Школа экспорта РЭЦ наметила ключевые векторы развития до 2036 года

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) наметила ключевые векторы развития до 2036 года - она включает расширение продуктового ассортимента, взаимодействия с партнерами и исследовательской работы, сообщает РЭЦ.

"На заседании Наблюдательного совета Школы экспорта Российского экспортного центра была утверждена стратегия развития Школы на ближайшие 10 лет. Участники определили основные направления расширения продуктового ассортимента, взаимодействия с партнерами и исследовательской работы, а также обновлены миссия и видение организации", - отмечается в сообщении.

Главная цель Школы экспорта на грядущее десятилетие - развитие организации как ведущего центра компетенций по внешней торговле не только в России, но и на международном уровне. Для этого планируется углубленно развивать ключевые направления деятельности: участие школы в стратегических проектах как внутри Российского экспортного центра, так и инициативах общенационального масштаба; запуск новых уникальных продуктов, отвечающих актуальным потребностям бизнеса (программы, посвященные международному маркетингу, деловой коммуникации, использованию ИИ-решений в экспорте, а также услуги по подготовке компаний к международным выставкам).

Также предусмотрено развитие индивидуальных проектных программ для крупного бизнеса, позволяющих точечно и эффективно удовлетворить конкретные запросы компании; повышение качества кадров для ВЭД: разработка новых "молодежных" образовательных программ для школ и ВУЗов, утверждение и постоянное повышение профессиональных стандартов в международной торговле; развитие экспорта собственных услуг и выход на международный рынок.

"В 2026 году Школа экспорта РЭЦ отметит 10-летний юбилей. С нашего старта в 2016 году мы прошли большой путь в образовательной поддержке бизнеса и молодежи, помогли множеству российских компаний превратиться в международные, собрали сообщество - не побоюсь этого выражения - самых компетентных экспертов по международной торговле. На следующее десятилетие мы наметили себе масштабные и амбициозные цели, но, смотря на нашу команду, на наших партнёров по различным направлениям, я уверена - мы справимся", - подчеркивает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Школа экспорта РЭЦ за время своей работы поддержала более чем 55 000 российских компаний-экспортеров. На данный момент Школа предлагает более 45 продуктов для бизнеса, среди которых акселерационные программы, учебные пособия, программы онлайн-семинаров, дистанционные курсы и вебинары, а также принимает участие в разработке профильных программ высшего образования для российских университетов.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".