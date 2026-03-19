https://ria.ru/20260319/radio-2081710251.html
"Радио Судного дня" передало еще два сообщения
"Радио Судного дня" передало еще два сообщения - РИА Новости, 19.03.2026
"Радио Судного дня" передало еще два сообщения
Ещё два сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в четверг. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:17:00+03:00
2026-03-19T15:17:00+03:00
2026-03-19T15:17:00+03:00
общество
"Радио Судного дня" передало еще два сообщения
"Радио Судного дня" передало сообщения "Перова" и "Надевание"
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ещё два сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в четверг.
Новые сообщения зафиксированы в четверг с 13.17 до 14.46 мск, сообщает Telegram-канал
"УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Перова" и "Надевание".
Ранее Telegram-канал "УВБ-76 логи" зафиксировал сообщение "Страх Катет".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".