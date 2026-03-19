Россиянам рассказали, может ли начальник запретить телефоны на работе
2026-03-19T03:34:00+03:00
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Руководитель вправе вводить ограничения на использование личных мобильных телефонов на работе, но такие меры должны быть обоснованы и закреплены во внутренних документах организации, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Работодатель вправе устанавливать ограничения на использование личных мобильных телефонов на рабочем месте, однако такие ограничения должны быть обоснованы характером работы и закреплены в локальных нормативных актах организации", - сказала Голубева
При этом, по ее словам, ограничения должны быть разумными и соразмерными условиям труда. Они могут быть связаны с требованиями безопасности, особенностями производственного процесса или необходимостью обеспечить нормальную организацию работы.
Эксперт отметила, что, если работодатель вводит запрет без очевидной связи с трудовыми обязанностями или условиями труда, такие требования могут быть признаны избыточными и оспорены.
"Если использование личных телефонов ограничивается, работодатель должен предусмотреть условия для их безопасного хранения, поскольку речь идёт о личном имуществе работников", - заключила эксперт.