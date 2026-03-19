ПВО сбила шесть авиабомб и 356 дронов ВСУ за сутки

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Силы ПВО РФ за сутки уничтожили шесть управляемых авиационных бомб и 356 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 125 087 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 345 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 932 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 192 единицы специальной военной автомобильной техники.