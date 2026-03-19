В Харьковской области ПВО уничтожила более 40 БПЛА ВСУ

КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 40 БПЛА самолётного типа ВСУ с начала марта в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем с позывным "Карта".

"В ходе огневого поражения воздушных целей средствами ПВО и мобильных огневых групп в первой половине марта было уничтожено более 40 беспилотников самолётного типа противника", - рассказал военнослужащий.

Уточняется, что для уничтожения БПЛА были задействованы зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и расчёты войск беспилотных систем.