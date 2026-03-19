Путин назвал героями российских паралимпийцев

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с российским победителям и призерам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии на церемонии вручения государственных наград

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с российским победителям и призерам XIV зимних Паралимпийских игр в Италии на церемонии вручения государственных наград

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал героями чемпионов Паралимпийских игр в Италии, отметив что их победы являются примером того, как можно преодолевать жизненные трудности.

Президент в четверг наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы в Кремле за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.

"Ваша энергия, нацеленность на результат, вера в себя, упорные тренировки привели к большому, значимому успеху - и личному, и в масштабах всей нашей огромной страны. Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху - великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям", - сказал Путин , обращаясь к паралимпийцам.

Глава государства также подчеркнул особую роль наставников российских чемпионов, которые подтвердили "высочайший уровень отечественной тренерской школы".

"Этой основы основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы", - добавил президент.

Кроме того, Путин заметил, что на Играх в Италии российские атлеты уверенно обошли многих именитых соперников, вошли в тройку сильнейших команд в медальном зачете, несмотря на то что сборная состояла всего из шести спортсменов.

"Команды из других стран, занявшие первое и второе места, были более чем в десять раз многочисленнее российской", - отметил он.