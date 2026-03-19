Российские гимн и флаг вернулись на международную арену, заявил Путин

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские гимн и флаг триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам, заявил президент России Владимир Путин.
"Впервые за последние 12 лет мы также смогли увидеть, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается наш родной российский флаг, и с особым трепетом и гордостью слышали гимн России, благодаря вам. Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной России.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.