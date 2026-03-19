Число проверок бизнеса должно быть оптимальным, заявил Путин

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Число проверок бизнеса должно быть оптимальным, при этом надо обеспечивать надежную защиту прав потребителей, сообщил президент России Владимир Путин.

"Прошу и впредь действовать в этой сфере продуманно и взвешенно, проводить оптимальное число проверочных мероприятий и при этом обеспечивать надежную защиту прав потребителей", - сказал Путин.