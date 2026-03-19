Нужно убрать мешающие бизнесу избыточные барьеры, заявил Путин

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры, и подчеркнул, что это крайне важно для экономического суверенитета страны.

Глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры напомнил, что в прошлом году надзорные органы перешли на риск-ориентированные подходы, и в случаях, когда риски отсутствовали, ограничивались профилактическими мерами, что существенно снизило количество проверок, зачастую тормозивших работу предприятий.