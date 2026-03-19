СМИ забили тревогу из-за "подарка" Путину от США

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Конфликт США с Ираном усилил переговорные позиции президента России Владимира Путина по Украине, пишет Asia Times. "До иранской войны казалось, что Путину придется пойти на компромисс хотя бы по некоторым требованиям, теперь же у него больше шансов добиться своего — будь то военным путем или даже при косвенной поддержке Трампа", — говорится в публикации.

В частности, глава российского государства может повысить свои шансы, предложив по завершении украинского конфликта еще более лакомые условия стратегического партнерства с США с упором на ресурсы, пишет издание.



На этой неделе Трамп публично прокомментировал отказ ряда стран НАТО поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана, отметив, что "союзники" ничего не готовы сделать для Соединенных Штатов, и сравнив альянс с улицей с односторонним движением.



Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.