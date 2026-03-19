В Подмосковье грузовик наехал на 10-летнюю девочку

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Грузовик наехал на 10-летнюю девочку, двигаясь по придомовой территории в Пушкино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

"Сегодня примерно в 17.20 у одного из домов на улице Тургенева произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, двигаясь по придомовой территории, совершил наезд на 10-летнюю девочку", - говорится в сообщении.