14:59 19.03.2026
Индия и Оман выступили за свободный проход через Ормузский пролив
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар - РИА Новости. Индия и Оман выступают за свободный проход через Ормузский пролив, сообщил премьер-министр Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с султаном Хайсамом бен Тариком.
"Мы согласились с необходимостью уделять приоритетное внимание диалогу и дипломатии для деэскалации и последующего восстановления мира и стабильности… Индия и Оман выступают за безопасное и свободное судоходство через Ормузский пролив", - написал Моди в соцсети X.
Он отметил, что в ходе разговора подтвердил осуждение Индией нарушения суверенитета и территориальной целостности Омана и высоко оценил усилия Омана по содействию безопасному возвращению тысяч людей, включая граждан Индии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
