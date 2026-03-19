РЭЦ и Первый канал запустили проект "Наше все. Сделано в России"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Первый канал запустили проект "Наше все. Сделано в России" - цикл передач об историях успеха российских производителей, поделился РЭЦ.

"Одним из стратегических новшеств проведения Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России" в 2026 году стало масштабное партнерство Российского экспортного центра с Первым каналом. В эфире главного федерального канала страны стартовал совместный проект "Наше все. Сделано в России". Благодаря этой синергии истории успеха российских производителей превращаются из отраслевых кейсов в предмет национальной гордости в федеральном эфире", - говорится в сообщении.

Интеграция конкурса в сетку вещания главного телеканала страны позволяет не просто подсветить достижения лидеров рынка, но и сформировать в массовом сознании образ современного экспортера как технологического драйвера экономики, воплощающего в жизнь ключевые ценности бренда "Сделано в России".

Цикл передач "Наше все. Сделано в России" посвящен историям успеха российских предпринимателей, чьи товары уже завоевали признание за рубежом. Проект призван продемонстрировать потенциал отечественного бизнеса миллионам зрителей.

Первый выпуск программы стартовал 14 марта. Зрители познакомились с уникальными историями компаний, создающих продукцию для экстремальных арктических условий. Ведущая проекта, актриса Полина Воробьева, лично проверила продукцию экспортеров на прочность, подтверждая статус "Сделано в России" как эталона качества.

Логическим финалом телепроекта станет торжественная церемония награждения победителей премии "Экспортер года. Сделано в России". Статус лауреата в 2026 году - это не только признание финансовых успехов, но и репутационный актив, отметили в РЭЦ. В связке с национальной программой продвижения премия открывает компаниям двери к новым контрагентам и кратно повышает доверие зарубежных покупателей.

Подать заявку на соискание премии можно на официальном сайте до 31 мая включительно.