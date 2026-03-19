Югорский проект "Доброслужащий" масштабируют на весь Урал

ТЮМЕНЬ, 19 мар - РИА Новости. Проект "Доброслужащий", в рамках которого госслужащие Ханты-Мансийского автономного округа выезжают в зону проведения специальной военной операции, помогают жителям и бойцам, будет распространен на все регионы Уральского федерального округа, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

В Ханты-Мансийске с 17 по 19 марта проходит V форум волонтёров и гражданских активистов "Патриоты Урала", в рамках мероприятия полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в среду провел совещание по реализации проекта "Доброслужащий".

"Совместно с коллегами из других субъектов принял участие в совещании по реализации проекта "Доброслужащий". Это инициатива Гуманитарного добровольческого корпуса, в рамках которой госслужащие Югры выезжают в зону проведения специальной военной операции, помогают жителям и бойцам. Принято решение распространить эту практику на все регионы Урала", - рассказал Кухарук в своем канале на платформе Мах.

Губернатор сообщил, что на форуме "Патриоты Урала" волонтеры и гражданские активисты из разных регионов обсуждали вопросы поддержки бойцов и их семей. Результатом работы стала пленарная сессия, на которой форумчане вместе с Жогой, а также Героем России, председателем правления "Движения первых" Артуром Орловым и экспертами подвели итоги и наметили конкретные шаги по внедрению новых стандартов добровольческой помощи.

Также отмечается, что Жога высоко оценил волонтерские проекты Югры, в том числе инициативы по производству госпитальной адаптивной одежды, противотепловизионных одеял, маскировочных сетей, сублимированного питания. Благодарностью полпреда за вклад в развитие волонтерства и укрепление гражданской активности отмечены организации "СВОихНеБросаем.Югорск", "Теплые сердца", "Тепло для солдата".