07:17 19.03.2026 (обновлено: 07:25 19.03.2026)
Конфликт с Ираном не создаст дефицит продуктов в России, заявили в АКОРТ
Конфликт с Ираном не создаст дефицит продуктов в России, заявили в АКОРТ

Покупатели в продуктовом магазине. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту и изменениям цен на продукты в России благодаря широкой системе импортных поставок у крупных торговых сетей, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"В целом предпосылок к дефициту или резкому росту цен на какие-либо продукты мы не видим. У крупных торговых сетей выстроена широкая система импортных поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками в других странах без перебоев в стабильном снабжении магазинов", - комментирует Богданов.
Он объясняет, что продукция поступает через дистрибьюторов в федеральные торговые сети и на крупные продовольственные оптовые базы, откуда расходится по регионам. Ритейлеры со своей стороны заинтересованы в стабильных ценах: резкое подорожание ведет к падению спроса, что невыгодно самим сетям.
Председатель АКОРТ добавляет, что сетевой ритейл примет все возможные меры, чтобы потребители не ощутили изменений в привычном выборе и стоимости товаров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
