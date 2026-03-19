Конфликт с Ираном не создаст дефицит продуктов в России, заявили в АКОРТ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту и изменениям цен на продукты в России благодаря широкой системе импортных поставок у крупных торговых сетей, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

« "В целом предпосылок к дефициту или резкому росту цен на какие-либо продукты мы не видим. У крупных торговых сетей выстроена широкая система импортных поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками в других странах без перебоев в стабильном снабжении магазинов", - комментирует Богданов.

Он объясняет, что продукция поступает через дистрибьюторов в федеральные торговые сети и на крупные продовольственные оптовые базы, откуда расходится по регионам. Ритейлеры со своей стороны заинтересованы в стабильных ценах: резкое подорожание ведет к падению спроса, что невыгодно самим сетям.

Председатель АКОРТ добавляет, что сетевой ритейл примет все возможные меры, чтобы потребители не ощутили изменений в привычном выборе и стоимости товаров.