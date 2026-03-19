Конфликт с Ираном не создаст дефицит продуктов в России, заявили в АКОРТ
Конфликт с Ираном не создаст дефицит продуктов в России, заявили в АКОРТ - РИА Новости, 19.03.2026
Конфликт с Ираном не создаст дефицит продуктов в России, заявили в АКОРТ
Ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту и изменениям цен на продукты в России благодаря широкой системе импортных поставок у крупных торговых сетей,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T07:17:00+03:00
2026-03-19T07:17:00+03:00
2026-03-19T07:25:00+03:00
ближний восток
сша
иран
экономика, ближний восток, сша, иран
Экономика, Ближний Восток, США, Иран
Конфликт с Ираном не создаст дефицит продуктов в России, заявили в АКОРТ
РИА Новости: Богданов: ситуация на Ближнем Востоке не создаст дефицит продуктов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке не приведет к дефициту и изменениям цен на продукты в России благодаря широкой системе импортных поставок у крупных торговых сетей, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"В целом предпосылок к дефициту или резкому росту цен на какие-либо продукты мы не видим. У крупных торговых сетей выстроена широкая система импортных поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками в других странах без перебоев в стабильном снабжении магазинов", - комментирует Богданов.
Он объясняет, что продукция поступает через дистрибьюторов в федеральные торговые сети и на крупные продовольственные оптовые базы, откуда расходится по регионам. Ритейлеры со своей стороны заинтересованы в стабильных ценах: резкое подорожание ведет к падению спроса, что невыгодно самим сетям.
Председатель АКОРТ добавляет, что сетевой ритейл примет все возможные меры, чтобы потребители не ощутили изменений в привычном выборе и стоимости товаров.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.