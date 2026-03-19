В Брянской области вынесли приговор женщине, издевавшейся над дочерью

БРЯНСК, 19 мар - РИА Новости. В Брянской области пьяная мать неделю избивала свою несовершеннолетнюю дочь, таскала ее за волосы и водила по губам непотушенной сигаретой, за что получила условный срок заключения, рассказали в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Уголовное дело рассматривалось в поселке Клетня Брянской области . Как рассказали в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказалась 36-летняя женщина, обвинявшаяся в причинении физических и психических страданий в отношении несовершеннолетнего (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, , если это деяние соединено с жестоким обращением (ст.156 УК РФ).

"Суд установил, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение недели наносила несовершеннолетней дочери побои (била ладонями и коленом по лицу, таскала за волосы, проводила по губам непотушенной сигаретой)", - говорится в заявлении ведомства.

СУСК России по Брянской области в своем аккаунте на платформе Max сообщило, что мать избивала дочь в своем доме в поселке Клетня в течение новогодних праздников - с 3 по 10 января 2026 года.

В пресс-службе уточнили, что женщина полностью признала вину и раскаялась. "С учетом… смягчающих обстоятельств и данных о личности суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - рассказали в пресс-службе суда.

Кроме условного наказания, как отметили в пресс-службе, суд по иску прокурора в интересах потерпевшей взыскал с ее матери 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.