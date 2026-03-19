05:08 19.03.2026
Минюст США предложил ускорить исполнение смертных приговоров
Міністерство юстиції США запропонувало розглянути нове правило, яке має прискорити виконання смертних вироків
Минюст США предложил ускорить исполнение смертных приговоров

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Министерство юстиции США предложило рассмотреть новое правило, которое должно ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, выяснило РИА Новости, изучив американские правительственные документы.
"Исполнение окончательных судебных решений по делам о смертной казни в штатах… существенно затягивается из-за бесконечного процесса пересмотра на уровне штата и на федеральном уровне. Данное правило устраняет препятствия, не предусмотренные законом, и позволит более оперативно принимать решения по запросам штатов", — говорится в документах.
Речь идет об изменении порядка применения главы 154 раздела 28 Свода законов США, которая регулирует ускоренную процедуру федерального пересмотра для заключенных, приговоренных к смертной казни. В американском минюсте утверждают, что действующая система позволяет осужденным годами оспаривать приговоры в федеральных судах даже после завершения всех процедур на уровне штатов.
Новое правило, как ожидается, также устранит барьеры для согласования и оплаты адвокатов для малоимущих лиц, которым был вынесен смертный приговор.
Документ устанавливает, что комментарии к инициативе принимаются до 15 мая 2026 года через федеральную систему нормативного регулирования.
Как следует из материалов правительства США, инициатива реализуется в рамках курса администрации президента Дональда Трампа на восстановление применения смертной казни и повышение эффективности уголовного правосудия.
Ранее Информационный центр по вопросам смертной казни США сообщал, что в 2025 году в стране было исполнено 47 смертных приговоров против 11 в 2021 году, когда был зафиксирован минимальный показатель за последние годы.
