Минюст США предложил ускорить исполнение смертных приговоров

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Министерство юстиции США предложило рассмотреть новое правило, которое должно ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, выяснило РИА Новости, изучив американские правительственные документы.

"Исполнение окончательных судебных решений по делам о смертной казни в штатах… существенно затягивается из-за бесконечного процесса пересмотра на уровне штата и на федеральном уровне. Данное правило устраняет препятствия, не предусмотренные законом, и позволит более оперативно принимать решения по запросам штатов", — говорится в документах.

Речь идет об изменении порядка применения главы 154 раздела 28 Свода законов США , которая регулирует ускоренную процедуру федерального пересмотра для заключенных, приговоренных к смертной казни. В американском минюсте утверждают, что действующая система позволяет осужденным годами оспаривать приговоры в федеральных судах даже после завершения всех процедур на уровне штатов.

Новое правило, как ожидается, также устранит барьеры для согласования и оплаты адвокатов для малоимущих лиц, которым был вынесен смертный приговор.

Документ устанавливает, что комментарии к инициативе принимаются до 15 мая 2026 года через федеральную систему нормативного регулирования.

Как следует из материалов правительства США, инициатива реализуется в рамках курса администрации президента Дональда Трампа на восстановление применения смертной казни и повышение эффективности уголовного правосудия.