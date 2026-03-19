В Приднестровье планируют вновь ввести режим ЧП из-за кризиса - РИА Новости, 19.03.2026
20:40 19.03.2026 (обновлено: 21:04 19.03.2026)
В Приднестровье планируют вновь ввести режим ЧП из-за кризиса
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского о введении на 30 суток чрезвычайного экономического положения (ЧЭП) поступил в четверг в верховный совет (парламент) ПМР, сообщила пресс-служба приднестровского парламента.
Режим ЧЭП в Приднестровье действовал с октября 2022-го по апрель 2023 года из-за резкого снижения Молдавией объемов поставок природного газа из России. Еще раз режим ЧП в экономике вводился в декабре 2024 года, когда республика оказалась на пороге полного прекращения поставок голубого топлива, и действовал до 31 августа 2025 года.
"В условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных существенным сокращением поставок природного газа в республику, президент Приднестровской Молдавской Республики постановляет ввести на всей территории Приднестровской Молдавской Республики особый правовой режим "Чрезвычайное экономическое положение" сроком на 30 суток", - представила документ полномочный представитель президента ПМР в верховном совете.
Предлагается установить ряд чрезвычайных мер экономического характера, ограничений, а также определить управленческие поручения государственным органам, направленные на реализацию указа президента.
Вице-спикер Александр Коршунов обозначил, что рассмотрение указа о введении режима ЧП в экономике будет вынесено на чрезвычайное заседание Верховного Совета ПМР 20 марта.
