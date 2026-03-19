В Ливии потушили пожар на крупнейшем в стране месторождении нефти
В Ливии потушили пожар на крупнейшем в стране месторождении нефти - РИА Новости, 19.03.2026
В Ливии потушили пожар на крупнейшем в стране месторождении нефти
Пожар на крупнейшем ливийском месторождении нефти Шарара потушен, сообщила национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC). РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T14:11:00+03:00
2026-03-19T14:11:00+03:00
2026-03-19T14:21:00+03:00
ливия
в мире, ливия
В Ливии потушили пожар на крупнейшем в стране месторождении нефти
NOC: в Ливии потушили пожар на крупнейшем в стране месторождении нефти
КАИР, 19 мар - РИА Новости. Пожар на крупнейшем ливийском месторождении нефти Шарара потушен, сообщила национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).
"Национальная нефтяная корпорация объявляет, что пожар, который вспыхнул на трубопроводе в Шараре, полностью взят под контроль", - говорится в заявлении NOC.
Ранее NOC сообщила, что потоки из месторождения Шарара после пожара перенаправили на месторождение Эль-Филь, добычу продолжают.