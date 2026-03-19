Газпром заявил об отражении атак на "Турецкий поток"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Атаки на инфраструктуру экспортных газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" отражены, поражения объектов не допущено, сообщил "Газпром".
Компания заявила о новых атаках на объекты критически важной инфраструктуры этих газопроводов в период с 17 по 19 марта.
Ранее в марте "Газпром" заявлял, что за две недели с 24 февраля объекты инфраструктуры экспортных газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" на юге России подверглись атакам 12 раз, все они были отражены. Днем позже средствами воздушного нападения снова были атакованы компрессорные станции "Русская" и "Береговая".
В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
