Газпром заявил об отражении атак на "Турецкий поток"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Атаки на инфраструктуру экспортных газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" отражены, поражения объектов не допущено, сообщил "Газпром".

Компания заявила о новых атаках на объекты критически важной инфраструктуры этих газопроводов в период с 17 по 19 марта.