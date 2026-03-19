12:28 19.03.2026 (обновлено: 15:06 19.03.2026)
Газпром заявил об отражении атак на "Турецкий поток"
Атаки на инфраструктуру экспортных газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" отражены, поражения объектов не допущено, сообщил "Газпром". РИА Новости, 19.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Атаки на инфраструктуру экспортных газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" отражены, поражения объектов не допущено, сообщил "Газпром".
Компания заявила о новых атаках на объекты критически важной инфраструктуры этих газопроводов в период с 17 по 19 марта.
"Совместными действиями сил министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО "Газпром" не допущено", - говорится в сообщении.
Ранее в марте "Газпром" заявлял, что за две недели с 24 февраля объекты инфраструктуры экспортных газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" на юге России подверглись атакам 12 раз, все они были отражены. Днем позже средствами воздушного нападения снова были атакованы компрессорные станции "Русская" и "Береговая".
В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
