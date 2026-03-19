Польша введет первый участок заграждения на границе с Украиной в 2027 году
20:52 19.03.2026
Польша введет первый участок заграждения на границе с Украиной в 2027 году
Польша введет первый участок заграждения на границе с Украиной в 2027 году
Польша введет первый участок заграждения на границе с Украиной в 2027 году

Укрепления на границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Польша в 2027 году введет в эксплуатацию первый участок заграждения на границе с Украиной, заявил главный комендант пограничной стражи республики генерал Роберт Баган в интервью изданию Defence24.
"Первый участок протяженностью 69 километров, скорее всего, будет введен в эксплуатацию в следующем году. Это будет участок, начинающийся с того места, где заканчивается действующее в настоящее время заграждение на реке Буг, и идущий на юг в сторону Бещадского пограничного отряда", - сказал Баган.
Он уточнил, что данное заграждение будет оснащено различными средствами контроля, в том числе электроникой.
"Надеюсь, что к 2029-2030 году удастся всю границу с Украиной - конечно, там, где это будет возможно - оборудовать таким заграждением", - добавил генерал.
