Вчера варшавский суд принял решение об экстрадиции в лапы украинского гестапо (или как там называется украинская политическая полиция тире юстиция) нашего соотечественника Александра Михайловича Бутягина. Не потому, что Александр Михайлович, археолог и эксперт по крымской античности планетарного уровня что-то там такое "совершил" на раскопках в русском Крыму. А потому, что Александр Михайлович — русский.

Не будем мямлить и отводить глаза в сторону, когда восточноевропейские русофобы переходят к прямому физическому уничтожению русских людей. Тем более что уничтожение людей — сначала единиц, потом десятков, потом тысяч и так дальше, уже до десятков тысяч — чужими, а именно украинскими руками, — известный восточноевропейский специалитет.

Лагеря смерти рейх размещал не в оккупированных Франции или Нидерландах , а в Польше , что бы там сегодня о причинах и следствиях нам польские власти ни говорили.

Так называемое решение так называемого суда было принято 18-го марта.

В день, когда власти территорий, оставшихся от Незалежной, начинают выть, стонать и исходить русофобией особенно остро. Решение об экстрадиции русского ученого Александра Михайловича Бутягина для них что-то вроде инъекции психотропного препарата.

Двенадцать лет назад Крым вернулся в Россию . Стремительно, сильно и счастливо. Полуостров и крымчане буквально бежали с Украины , спасаясь от самоназначенных эуропэйцев-украинцев. Которые крымчан не просто не любили. Они их ненавидели. Мечтали уничтожить. Да и сам Крым никогда для Украины не был ни жемчужиной, ни любовью.

Полуостров все то время, что находился в составе Незалежной, существовал примерно на тех же правах, что имеются у сироты в доме зажиточных родственников.

Финансирование по самому остаточному принципу. Разбитые дороги. Изничтожение памятников, вроде строительства в Никитском ботаническом саду вилл и поместий для украинского "богачества". Презрение абсолютное к русской культуре. И вообще ко всему русскому. Собственно, русскость Крыма должна была быть стерта в труху. "Це Эуропе" и "це эуропейцам" было важнее другое.

А именно — отдать, к примеру, Балаклаву, один из уникальных природных портов для подводных лодок, НАТО . За деньги. Ну а что потом с этими деньгами украинское руководство намерено было сделать, мы видели. И не раз. От золотых туалетных горшков в квартирах друзей Зеленского до золотых слитков, которые были конфискованы венгерскими правоохранителями вот буквально на днях.

И вот эта, именно эта, а никакая другая украинская так называемая власть, а за ней и так называемая юстиция, посмели обвинить русского археолога в том, что он "разрушил украинские античные памятники".

Это все, разумеется, бред свихнувшихся на почве русофобии людей, которые годами покрывали, пусть и косвенно, прямое воровство и прямое разграбление античных артефактов в Крыму.

"Черные археологи", без ученых званий, образования, индекса цитируемости, но с зашкаливавшей алчностью, грабили любые раскопки. Стихийные ли, научные, которые велись с исследовательскими целями. Экспонаты безжалостно выдергивались из земли и продавалась посредникам. Те — как правило, европейцы, — имея прямые связи с коллекционерами или с аукционными домами, сторговывали эти вот несчастные и бесценные сокровища по сходной цене. Потому что как никого на Украине не интересовало, как живет Крым современный, уж тем более никого не интересовало, что там, на берегах Понта Эвксинского (античное название Черного моря ), происходило в Тавриде (античное название Крыма).

Какой Понт Эвксинский? Какая вам Таврида? Дайте лучше грошей, а мы с Тавридой и с Понтом Эвксинским как-нибудь в рамках нашего "це эуропейства" разберемся.

Экстрадиция, пусть пока лишь возможная, как и решение о ней, что может и будет обжаловано, есть ничем не прикрытая месть. России — за Крым. Русской науке — потому что она Крым изучает примерно столько же столетий, сколько Крым — российский. А русскому ученому Бутягину — потому, что он русский. И потому, что он — ученый. А не грабитель и/или барыга.

Российский МИД сообщил, что процесс над Бутягиным — "политический. И у него нет никаких правовых оснований". Было подчеркнуто, что наше внешнеполитическое ведомство будет добиваться возвращения — скорейшего — Александра Михайловича Бутягина, русского ученого, на родину.

А эта ремарка, последняя в заметке, — специально для поляков, которые никак не могут уняться.