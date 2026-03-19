"Пошел против президента". Что началось в центре Европы - РИА Новости, 19.03.2026
08:00 19.03.2026 (обновлено: 08:01 19.03.2026)
"Пошел против президента". Что началось в центре Европы
"Пошел против президента". Что началось в центре Европы
Тень распада вновь нависла над ЕС. Премьер-министр Польши, ярый евроатлантист Дональд Туск предупредил: Варшава может подать на развод. Конечно, в центробежных... РИА Новости, 19.03.2026
"Пошел против президента". Что началось в центре Европы

Шатилов: Польша жизненно заинтересована в пребывании в ЕС

© AP Photo / Jean-Francois Badias — Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Тень распада вновь нависла над ЕС. Премьер-министр Польши, ярый евроатлантист Дональд Туск предупредил: Варшава может подать на развод. Конечно, в центробежных тенденциях он винит третьи силы, а не явные провалы Брюсселя.

Спорный кредит

Туск забил тревогу после очередного конфликта с президентом страны Каролем Навроцким, который ветировал законопроект о выделении Евросоюзом Варшаве 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы по закупкам вооружения (SAFE). Навроцкий счел долговую кабалу опасной и предложил обходиться собственными силами.
Туск увидел в этом отклонение от общеевропейских принципов и перспективу выхода Польши из ЕС, так называемый Polexit.
"Сегодня это реальная угроза! Polexit хотят обе "Конфедерации" (правые партии) и большинство PiS (оппозиционная "Право и справедливость"). Навроцкий — их покровитель", — заявил премьер.
Хотя вскоре Туск бодро отрапортовал, что нашел способ обойти президентское вето, заодно от него досталось всем: России, Виктору Орбану, а также сторонникам американского движения MAGA. Как все это связано, он не пояснил.
© AP Photo / Czarek Sokolowski — Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск

Народ против

Проблема для Туска в том, что, разгоняя идею о провоцируемом кем-то Polexit, он стреляет себе в ногу, придавая ей лишнее значение.
Брюссель, годами упрекавший Варшаву в нарушении "демократических принципов", сам немало сделал для усиления евроскептицизма поляков, вынося предупреждения, публикуя разгромные доклады и блокируя транши до исправления недочетов.
А предоставив льготы украинским аграриям, настроил против себя польских фермеров.
Декабрьские опросы показали: менее четверти поляков хотят выхода из ЕС. Категорически против — 65,7%.
© AP Photo / Czarek Sokolowski — Мужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве

Что дальше?

Эксперты сходятся в том, что в обозримом будущем Polexit исключен.
"Для столь радикального шага требуется, во-первых, более глубокий раскол польского общества, и во-вторых — серьезное изменение внешнеполитической конъюнктуры в рамках ЕС, — отметил в беседе с РИА Новости заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов. — Если мы посмотрим на дотации Брюсселя, то увидим, что Польша — сегодня один из главных бенефициаров. Так что покидать ЕС совсем невыгодно. Поэтому, на мой взгляд, нынешние бодания между Туском и оппонентами — чисто внутриполитические попытки задеть оппонента".
При этом ученый подчеркивает: евроскептицизм продолжит усиливаться по мере углубления кризиса.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, политолог Николай Топорнин, в свою очередь, напоминает: по полномочиям президент в Польше уступает премьер-министру. Любые вопросы взаимодействия с ЕС завязаны на Туска, беспокоиться ему не о чем. Хотя его замечания насчет евроскептицизма "Права и справедливости" небезосновательны.
"Конечно, эта партия активно критикует Брюссель и опирается на консервативный электорат. Если же на следующих парламентских выборах в 2027-м она победит, Варшава сможет уже жестче отстаивать в ЕС национальные интересы. Но опять-таки, все зависит от общественного мнения. Больше половины поляков считают, что от ЕС плюсов больше, чем минусов. Поэтому мне кажется, что дальше каких-то споров в медийной сфере, обмена политическими выпадами дело не пойдет. Тем более сейчас, при правительстве Туска. Но даже в случае прихода к власти других сил, едва ли Polexit окажется на повестке дня", — подчеркивает эксперт.
© Фото : РИА Новости — Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" проводит в центре Варшавы антиправительственную акцию
Крупнейшая оппозиционная партия Польши Право и справедливость проводит в центре Варшавы антиправительственную акцию - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : РИА Новости
Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" проводит в центре Варшавы антиправительственную акцию
Пока же в Польше не понимают, как реагировать на выступление Туска. Спикер сейма Влодимеж Чажастый сказал, что хочет изменить правила выхода из ЕС. Сейчас это решается простым большинством в парламенте. Чажастый предлагает всенародный референдум
В ЕС не предусмотрена процедура исключения. Это суверенный национальный вопрос. Пока есть только один прецедент — Великобритания. Причем к моменту Brexit евроскептические настроения там были гораздо сильнее, чем в данный момент в Польше. И даже тогда процесс растянулся на несколько лет и очень дорого стоил британцам.
© AP Photo / Olivier Matthys — Флаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Великобритании и ЕС
 
В миреПольшаВаршаваБрюссельДональд ТускКароль НавроцкийЕвросоюз
 
 
