01:18 19.03.2026
Главком ВМФ рассказал о программе создания подлодок пятого поколения
Главком ВМФ рассказал о программе создания подлодок пятого поколения
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Программа создания в России подводных лодок следующего, пятого поколения уже реализуется, заявил главком ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
В настоящее время в боевом составе флота несут службу подлодки третьего и четвертого поколений.
"Да, такая программа существует и уже реализуется. Она межведомственная, комплексная, именно такой подход позволяет ее реализовать", - заявил Моисеев в интервью газете "Красная Звезда".
Давая оценку текущего состояния подводного плавания ВМФ России, планов развития, он подчеркнул, что именно сейчас происходит смена поколений кораблей.
"Причины объективны - это истечение сроков эксплуатации, текущие достижения в технологиях, а главное – востребованность данного оружия. Подводные лодки таким оружием и являются. Именно поэтому руководством страны поставлены такие задачи. Убежден, что они будут выполнены", - заявил главком.
